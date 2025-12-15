Зеленая финансовая инфраструктура в Азербайджане создаст основу для выпуска суверенных зеленых облигаций - замминистра

БАКУ/Trend/ - Формирование зеленой финансовой инфраструктуры в Азербайджане создаст основу для выпуска суверенных зеленых облигаций в будущем.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана, об этом 15 декабря сказал первый заместитель министра финансов Анар Керимов в ходе первого заседания Рабочей группы, созданной для обеспечения подготовки рамочной основы для эмиссии суверенных зеленых облигаций.

На заседании, в котором приняли участие руководители и должностные лица Министерства финансов и соответствующих структур министерства, руководитель Рабочей группы Анар Керимов рассказал о мерах, принятых в нашей стране для укрепления экологической устойчивости, снижения воздействия изменения климата и расширения применения инструментов зеленого финансирования.

А. Керимов подчеркнул, что формирование зеленой финансовой инфраструктуры в Азербайджане создаст основу для выпуска суверенных зеленых облигаций в будущем.

Заседание было посвящено международному опыту в области рамочной основы выпуска зеленых облигаций и обмену мнениями о применении этой инициативы в Азербайджане. Эксперты, привлеченные Азиатским банком развития, рассмотрели этапы работы по выпуску суверенных зеленых облигаций и основные направления действий. Рабочей группе были поставлены соответствующие задачи по подготовке проекта рамочного документа о выпуске суверенных зеленых облигаций Азербайджанской Республики и определению критериев отбора экологических проектов, которые будут финансироваться за счет зеленых облигаций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!