Узбекистан и турецкая DoCotton Group обсудили сотрудничество в текстильной отрасли

ТАШКЕНТ /Trend/ - 28 января 2026 года в Анкаре прошли переговоры между председателем правления турецкой текстильной компании DoCotton Group Мехметом Доганом и заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, министром экономики и финансов Джамшидом Кучкаровым, передает Trend.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в текстильной отрасли. Особый акцент сделан на выращивании и глубокой переработке хлопка с соблюдением международных стандартов устойчивого развития и качества, включая GOTS, OCS, OEKO-TEX, Regenerative Agriculture (RegAgri), а также требований BCI.

Стороны также обсудили вопросы развития кожевенно-швейной и шелковой отраслей, внедрения современных технологий, расширения цепочек добавленной стоимости, формирования и реализации углеродных единиц, экологически чистого производства и широкого использования «зеленых» технологий.

DoCotton Group является международной компанией со штаб-квартирой в Турции и осуществляет деятельность по всей цепочке текстильного производства — от выращивания хлопка до его переработки и поставок на мировой рынок.