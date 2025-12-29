Тойво Клаар о роли Узбекистана в развитии Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан обладает значительным потенциалом стать ключевым транспортным партнером Центральной Азии для Европы.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол Европейского союза в Узбекистане Тойво Клаар.

"В сфере транспорта Узбекистан имеет потенциал, чтобы стать ключевым партнером Центральной Азии для Европы - прежде всего за счет строительства новой автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, которую мы активно поддерживаем", - отметил посол.

Он напомнил, ЕС и Узбекистан в рамках инициатив по развитию транспортной инфраструктуры в Центральной Азии договорились о привлечении финансирования Европейского инвестиционного банка в размере до 100 миллионов евро, обеспеченного гарантией ЕС на сумму 6 миллионов евро, для реализации проекта развития автомагистрали Нукус.

"Ожидается, что модернизация шоссе А380, одной из ключевых транспортных артерий страны, будет способствовать укреплению региональной торговли и оптимизации транспортных потоков с соседними государствами в рамках модернизированной и расширенной сети Транскаспийского транспортного коридора, соединяющей Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и Европой", - подчеркнул Клаар.

Кроме того, по его словам, ЕС совместно с Европейский банк реконструкции и развития профинансируют подготовку технико-экономического обоснования строительства автомобильной дороги и железнодорожной линии, соединяющих Учкудук в центральной части Узбекистана с Кызылордой в центральном Казахстане.

"Реализация этих инфраструктурных проектов значительно расширит транспортные, логистические, экономические и торговые возможности региона, прежде всего для Узбекистана. Мы рассчитываем, что страна будет активно участвовать в этих проектах и станет их полноценным владельцем, чтобы максимально использовать открывающиеся геоэкономические возможности", - добавил он.