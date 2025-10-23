Туркменистан демонстрирует прогресс в сокращении выбросов метана в газовой отрасли - UNECE

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан показывает существенный прогресс в сокращении выбросов метана в газовой отрасли, особенно благодаря системной работе с крупнейшими источниками эмиссий.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил Дарио Лигути, директор Департамента устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), выступая на конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

"Мы видим положительные результаты в секторе природного газа. Особенно эффективной оказалась работа по выявлению и устранению так называемых “супер-эмиттеров” — крупных источников выбросов метана. Это дает нам основания говорить о системных изменениях и серьезных действиях, предпринимаемых в стране", - отметил Лигути.

Он подчеркнул, что около 95 процентов антропогенных выбросов метана приходится на нефтегазовый сектор, и именно здесь есть наибольшие возможности для оперативных и измеримых действий.

"В отличие от сельского хозяйства или управления отходами, где метан выделяется в рассеянной форме, в нефтегазовой отрасли источники выбросов сконцентрированы. Это значит, что при применении современных технологий метан можно рассматривать не как проблему, а как ресурс", - добавил представитель UNECE.

По его словам, при том что в газовой отрасли достигнут значительный прогресс, в нефтяном секторе необходимо усилить работу для достижения сопоставимых результатов.

"Если один сектор снижает выбросы, а другой - нет, то общий баланс не меняется. Мы надеемся, что амбиции и темпы, которые уже демонстрирует газовая отрасль, будут распространены и на нефтяной сектор", - отметил он.