В Туркменистане фиксируется значительное сокращение выбросов метана

АШХАБАД /Trend/ - По данным Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз", в 2023 году в Туркменистане средний уровень выбросов метана снизился примерно на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил директор института Байраммырат Пирниязов, выступая на конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2025» в Ашхабаде.

Он отметил, что результаты достигнуты в рамках национального плана действий по управлению выбросами метана, разработанного при участии международных партнеров и под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.

План предусматривает внедрение систем обнаружения, мониторинга и реагирования на выбросы метана на ключевых объектах газовой отрасли страны.

"Министерство располагает актуальными данными об источниках выбросов. Для анализа используются как национальные наблюдения, так и данные, предоставляемые международными платформами, включая Carbon Mapper. Такая интеграция позволяет оперативно выявлять зоны с повышенными концентрациями метана и принимать меры по их сокращению", - подчеркнул Пирниязов.

Он добавил, что использование спутниковых и аэрокосмических систем мониторинга позволило значительно повысить точность наблюдений и эффективность реагирования. По его словам, именно такой научно-технологический подход обеспечивает устойчивое снижение объемов факельного горения и утечек по всей производственной цепочке.

Пирниязов также сообщил, что при поддержке международных организаций и неправительственных структур, были определены основные источники выбросов и разработаны мероприятия по их устранению, что стало частью практической реализации инициативы Zero Routine Flaring by 2030.