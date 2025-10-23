Галкыныш и ТАПИ станут основой для расширения экспортных маршрутов Туркменистана - "Туркменгаз"

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан последовательно реализует стратегию устойчивого развития энергетического сектора, направленную на рост добычи газа, диверсификацию экспортных маршрутов и привлечение инвестиций.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного концерна "Туркменгаз" Мурад Арчаев, выступая на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По словам Арчаева, месторождение "Галкыныш" с запасами более 27 триллионов кубометров находится в центре стратегии развития газовой отрасли. На сегодняшний день работы ведутся уже по четырем из семи запланированных этапов освоения, а четвертый этап будет реализован по итогам международного тендера - начало строительства запланировано на следующий год.

"Мы приглашаем международных партнеров разделить с нами этот путь не как наблюдателей, а как участников. Здесь нужны не просто инвестиции, здесь нужны знания, опыт, инновации", - сказал он.

Отдельное внимание Арчаев уделил проекту ТАПИ, который он назвал "энергетическим мостом" между Центральной и Южной Азией.

"ТАПИ - это не просто инфраструктурный проект, это символ современного духа Великого шелкового пути. Он соединяет богатейшие ресурсы Туркменистана с динамично развивающимися рынками Южной Азии", - отметил зампред.

По его словам, туркменский участок газопровода уже построен, в 2024 году начались активные строительные работы на афганском участке, а в 2025 году планируется дальнейшее расширение строительства.

Среди других инвестиционных направлений Арчаев назвал строительство подземных хранилищ газа общей мощностью до 10 миллиардов кубометров, а также развитие газохимии и глубокой переработки углеводородов, что позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и укреплять технологическую базу страны.

Говоря об экологической составляющей, он подчеркнул, что сокращение выбросов метана является одним из приоритетов энергетической стратегии Туркменистана.

"Мы активно внедряем технологии с минимальными выбросами, модернизируем оборудование и сотрудничаем с международными организациями для достижения измеримых экологических результатов", - отметил Арчаев.