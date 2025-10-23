Туркменистан способен полностью обеспечить свои энергопотребности за счет ВИЭ - ООН

АШХАБАД /Trend/ - Потенциал возобновляемых источников энергии в Туркменистане позволяет полностью покрыть как текущие, так и долгосрочные потребности страны.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил международный эксперт ООН по возобновляемой энергетике Иван Филютич, выступая на конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2025» в Ашхабаде..

По его словам, перспективными направлениями являются: распределенная генерация для удаленных сельских районов с применением мини-грид технологий и Smart Grid, возобновляемая энергетика в строительстве жилых и нежилых зданий (BIPV, гелиоколлекторы), агровольтаика для синергии солнечной энергетики и сельского хозяйства, автономные системы капельного орошения и дистилляционные установки для водоснабжения удаленных населенных пунктов, а также биоэнергетика - производство биотоплива и биогаза из сельскохозяйственных отходов.

Филютич подчеркнул, что развитие этих секторов создает новые рабочие места, налоговые поступления и способствует экономическому росту сельских регионов. По прогнозам, в Центральной Азии в секторе возобновляемой энергетики до 2030 года будет создано от 50 до 70 тысяч рабочих мест, и Туркменистан может получить часть этой новой рабочей силы.

"Мы рассматриваем сектор возобновляемых источников энергии не только как инфраструктурное направление, но и как перспективную отрасль экономики, способную создавать рабочие места, налоговые поступления и развивать сельские регионы", - отметил эксперт.