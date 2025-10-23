"Туркменгаз" переходит к новым этапам освоения месторождения "Галкыныш"

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готовится к началу третьего и четвертого этапов разработки гигантского газового месторождения "Галкыныш", что приведет к заметному росту добычи в ближайшие годы.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявила руководитель лаборатории Научно-исследовательского института природного газа при ГК "Туркменгаз" Ирина Лурьева, выступая на конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

"В ближайшее время ожидается значительный рост добычи газа, связанный с освоением третьего и четвертого этапов. Это продолжение принятой стратегии семиэтапного освоения "Галкыныша", которая позволяет рационально управлять инвестициями и обеспечивает устойчивую добычу на десятилетия вперед", - сказала Лурьева.

Она сообщила, что в настоящее время реализуется первый этап проекта: в эксплуатации находятся 52 скважины, из которых семь готовы к подключению, а восемь проходят капитальный ремонт. Средний дебит составляет около 1,5 миллиона кубометров газа в сутки, при этом отдельные скважины стабильно выдают до 3 миллионов кубометров.

Лурьева также отметила, что в оптимизации процесса применяется технологическая модель, разработанная совместно с компанией Worley, которая позволяет корректировать стратегию добычи на основе геологических и производственных данных.