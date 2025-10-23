В Азербайджан из Сирии репатриированы шесть граждан страны

БАКУ /Trend/ - В рамках поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджанской Республики 22 октября были репатриированы в страну шесть (2 женщины и 4 ребенка) граждан Азербайджана из Сирийской Арабской Республики.
Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что приоритетным этапом работы стало установление местонахождения, личности и гражданства репатриантов.
Для обеспечения репатриации в Сирию были направлены представители соответствующих государственных органов, проведено первичное медицинское и психологическое обследование граждан.
Также предусмотрены меры по социальной реабилитации и интеграции репатриантов в общество.
В ходе визита были проведены встречи с сирийскими государственными структурами, ответственными за репатриацию граждан Азербайджана.
Министерство продолжит необходимые мероприятия по возвращению граждан Азербайджанской Республики, пострадавших в результате вооруженных конфликтов за рубежом.
