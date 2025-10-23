Торговый оборот между Азербайджаном и Китаем вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем составил 3,4 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 745,2 млн долларов США или на 28,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,61% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал в Китай продукцию на сумму 70,6 млн долларов США. Это на 57,1 млн долларов США или в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, за отчетный период из Китая в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 3,3 млрд долларов США, что на 688,1 млн долларов США или на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за отчетный период.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 млрд долларов США. Это на 877 млн ​​долларов США или на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 18,606 млрд долларов США составил экспорт, 16,769 млрд долларов США – импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 млрд долларов США или на 6,3%, импорт увеличился на 2,126 млрд долларов США или на 14,5%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 млрд долларов США, что на 3,374 млрд долларов США или в 2,8 раза меньше годового показателя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!