Азербайджан увеличил закупки золота за восемь месяцев

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджан из 22 стран было импортировано 38 459 тысяч килограммов золота на сумму 3,750 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортированного в страну золота увеличилась на 2,2 миллиарда долларов США или в 2,5 раза, а объем – на 18 554 тысячи килограммов или в 1,9 раза.

В тройку стран, импортирующих золото в Азербайджан за отчетный период, вошли Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки (США).

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года в Азербайджане было произведено 2113 килограммов золота. Производство золота увеличилось на 637 килограммов или на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 сентября текущего года объем золотого запаса в стране составил 114,5 килограмма.

Объем и стоимость импортированного золота в Азербайджан за первые восемь месяцев текущего года по странам:

Страны Объем золота (кг) Стоимость золота (тыс. долл. США) Казахстан 2556,83 262172,89 Кыргызстан 417,36 44617,82 Узбекистан 1226,92 124914,73 Россия 6783,68 656760,54 Соединенные Штаты Америки 4453,16 458836,39 Австралия 4120,75 368159,06 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4860,9 481268,41 Бразилия 1021,46 953118,81 Южно-Африканская Республика 2526,6 267467,72 Китай 1186,22 109542,7 Специальный административный район Китая Гонконг 184,29 16723,14 Филиппины 278,61 28344,69 Швейцария 1470,02 145035,48 Канада 1398,88 132316,32 Мексика 2557,6 233513,81 Турция 1115,84 99250,42 Япония 149,89 15586,09 Зимбабве 12,2 1133,44 Германия 1062,49 95859,22 Испания 692,15 73156,09 Швеция 38,16 4099,74 Италия 296,48 31249,34 Румыния 48,12 4960,59

Следует отметить, что под импортом золота в страну подразумеваются полуобработанные формы золота - прутки, проволока и профили, пластины, а также листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, независимо от наличия какой-либо основы.

