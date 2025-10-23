МВФ обновил прогноз по реальному росту ВВП нефтяного сектора Азербайджана на 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском выпуске Regional Economic Outlook 2025 года сохранил прогнозы роста ВВП несырьевого сектора Азербайджана без изменений, при этом слегка скорректировал прогнозы по нефтяному сектору, сообщает Trend.

Согласно данным МВФ, рост ВВП несырьевого сектора ожидается на уровне 4,5% в 2025 году, 3,7% в 2026 году и 3,5% в 2030 году, что соответствует прогнозам мая 2025 года.

В нефтяном секторе МВФ теперь прогнозирует сокращение на 0,5% в 2025 и 2026 годах, а также на тот же уровень в 2030 году. Это представляет собой небольшую корректировку по сравнению с майским прогнозом 2025 года, где ожидалось сокращение на 0,2% в 2025 году и 0,5% в 2026 и 2030 годах.

МВФ также прогнозирует номинальный ВВП Азербайджана на уровне 76,4 млрд долларов в 2025 году и 80 млрд долларов в 2026 году, по сравнению с майским прогнозом в 78,9 млрд долларов для 2025 года и 81,9 млрд долларов для 2026 года.

Долгосрочный прогноз по номинальному ВВП на 2030 год остаётся практически без изменений — 100,8 млрд долларов, немного ниже майского прогноза в 100,9 млрд долларов.