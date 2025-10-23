BakuNetwork впервые в Азербайджане запускает открытую образовательную платформу для студентов-журналистов

БАКУ/Trend/ - BakuNetwork объявил о запуске первой в Азербайджане открытой образовательной платформы для студентов и молодых журналистов. Этот масштабный проект нацелен на формирование нового поколения национальной журналистики, основанной на фактах, этике и современных цифровых стандартах.

Платформа объединяет лучшие мировые практики, исследовательские методы и технологии верификации данных. Программа рассчитана на студентов, преподавателей и молодых специалистов, стремящихся овладеть профессиональными навыками журналистики XXI века — от точной проверки информации до цифровой устойчивости редакций.

Миссия инициативы — создать открытую образовательную экосистему, где знания становятся общим ресурсом, а не привилегией отдельных школ и редакций. Все учебные материалы разработаны с опорой на международные стандарты UNESCO, OSCE, EBU и GIJN, адаптированные к азербайджанскому медиарынку.

Учебная программа состоит из семи ключевых направлений: дата-журналистика и OSINT, фактчекинг и цифровая верификация, противодействие дезинформации и гибридным угрозам, профессиональная этика, мультимедийный сторителлинг, редакционные инструменты и цифровая инфраструктура. Каждый модуль содержит реальные кейсы, практические инструкции и методические рекомендации, а также метрики для оценки результатов и анализа ошибок.

BakuNetwork впервые открывает доступ к материалам, которые ранее использовались только в профессиональных школах и редакциях. Все ресурсы будут бесплатно размещены в электронной библиотеке на официальном сайте проекта. Печатные комплекты будут безвозмездно переданы факультетам журналистики ведущих университетов страны. Контент будет регулярно обновляться с учетом появления новых инструментов, технологий и исследовательских подходов.

Авторы проекта отмечают, что цель платформы — сформировать национальную школу медиаграмотности и журналистской этики, где журналистика рассматривается не как ремесло, а как общественный институт доверия.

Первая серия методических модулей появится в электронной библиотеке BakuNetwork уже в ближайшие недели. Платформа будет развиваться как открытая лаборатория, к работе в которой смогут присоединиться преподаватели, исследователи и практикующие журналисты.

BakuNetwork подчеркивает: сильная журналистика — это не громкие лозунги, а культура точности, дисциплина и профессиональная ответственность.