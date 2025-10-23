ЕБРР о программе кредитования МСП в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление банку "Давр" займа в размере 5 миллионов долларов США, который будет направлен на последующее кредитование соответствующих критериям микропредприятий, малых и средних предприятий (МСП) в Узбекистане.

Как сообщили Trend в банке, микропредприятия, малые и средние предприятия в Узбекистане по-прежнему сталкиваются с трудностями в доступе к финансированию и развитии предпринимательских навыков.

По словам источника, стратегические партнерства с местными финансовыми учреждениями, такими как банк "Давр", являются ключевым элементом подхода ЕБРР к преодолению этих барьеров. Через предоставление среднесрочных кредитов в местной валюте и консультации в рамках программы "Консультации для малого бизнеса" ЕБРР помогает недооцененным сегментам экономики и регионам получить доступ к финансированию.

"Эти проекты направлены на продвижение финансовой включенности, поддержку развития МСП и стимулирование устойчивого регионального роста, что полностью соответствует задачам ЕБРР по трансформации экономики и стратегии работы в стране", - подчеркнул представитель банка.

Кроме того, он отметил, что проект полностью соответствует Стратегии ЕБРР по Узбекистану на 2024–2029 годы, которая ставит приоритет на повышение конкурентоспособности через укрепление роли частного сектора в экономике. Одной из ключевых задач стратегии является развитие финансовой системы и расширение доступа МСП к финансированию, особенно в отдаленных и сельских районах.

"Предоставляя долгосрочные кредиты в местной валюте МСП и индивидуальные консультационные услуги клиентам банка "Давр", проект способствует расширению портфеля МСП, ориентированию на более доходных клиентов и укреплению финансовой включенности", - подчеркнул представитель банка.

Говоря о контроле, представитель ЕБРР пояснил, что в рамках каждой сделки с банком "Давр" и другими участвующими финансовыми учреждениями, банк устанавливает показатели трансформационного воздействия (Transition Impact Benchmarks), которые отражают цели банка по развитию устойчивой рыночной экономики.

Он отметил, что эти показатели обычно привязаны к сроку действия кредита и формируются на основе Системы измерения целей трансформации ЕБРР, которая оценивает ожидаемый эффект и отслеживает его выполнение через Систему мониторинга трансформационного воздействия (TIMS).

"Показатели согласованы с приоритетами, указанными в стратегии ЕБРР по стране, и структурированы вокруг шести ключевых качеств трансформации: конкурентоспособность, надлежащее управление, экологичность, инклюзивность, устойчивость и интеграция. Активный мониторинг обеспечивает выполнение PFIs поставленных целей, способствуя повышению конкурентоспособности и устойчивости сектора МСП", - резюмировали в ЕБРР.