Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября

Экономика Материалы 23 октября 2025 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9717 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0922 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9717
AUD 1,1025
BYN 0,5594
BGN 1,0081
AED 0,4628
KRW 0,1181
CZK 0,0811
CNY 0,2386
DKK 0,264
GEL 0,6271
HKD 0,2187
INR 0,0193
GBP 2,2675
SEK 0,1804
CHF 2,1323
ILS 0,5141
CAD 1,2144
KWD 5,5451
KZT 0,3156
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5061
MDL 0,1002
NOK 0,1697
UZS 0,0141
PKR 0,6012
PLN 0,4656
RON 0,3879
RUB 2,0922
RSD 0,0168
SGD 1,3083
SAR 0,4533
xdr 2,3148
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0407
JPY 1,1154
NZD 0,9742
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости