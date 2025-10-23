Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9717 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0922 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9717
|AUD
|1,1025
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0081
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1181
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,264
|GEL
|0,6271
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2675
|SEK
|0,1804
|CHF
|2,1323
|ILS
|0,5141
|CAD
|1,2144
|KWD
|5,5451
|KZT
|0,3156
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5061
|MDL
|0,1002
|NOK
|0,1697
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6012
|PLN
|0,4656
|RON
|0,3879
|RUB
|2,0922
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3083
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3148
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0407
|JPY
|1,1154
|NZD
|0,9742