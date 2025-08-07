Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 августа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9844 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1250 маната.