Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 августа.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9844 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1250 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9844
|AUD
|1.1079
|BYN
|0.5774
|BGN
|1.0144
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1229
|CZK
|0.0808
|CNY
|0.2368
|DKK
|0.2659
|GEL
|0.6298
|HKD
|0.2166
|INR
|0.0194
|GBP
|2.2728
|IRR
|0.0294
|SEK
|0.1771
|CHF
|2.1119
|ILS
|0.495
|CAD
|1.2381
|KWD
|5.5661
|KZT
|0.3163
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.4985
|MDL
|0.1006
|NOK
|0.1673
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.599
|PLN
|0.4644
|RON
|0.391
|RUB
|2.125
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3241
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3183
|TRY
|0.0418
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.041
|JPY
|1.154
|NZD
|1.0114