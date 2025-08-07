Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 августа

Экономика Материалы 7 августа 2025 09:27 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 августа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9844 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1250 маната.

USD 1.7
EUR 1.9844
AUD 1.1079
BYN 0.5774
BGN 1.0144
AED 0.4628
KRW 0.1229
CZK 0.0808
CNY 0.2368
DKK 0.2659
GEL 0.6298
HKD 0.2166
INR 0.0194
GBP 2.2728
IRR 0.0294
SEK 0.1771
CHF 2.1119
ILS 0.495
CAD 1.2381
KWD 5.5661
KZT 0.3163
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.4985
MDL 0.1006
NOK 0.1673
UZS 0.0136
PKR 0.599
PLN 0.4644
RON 0.391
RUB 2.125
RSD 0.0169
SGD 1.3241
SAR 0.453
xdr 2.3183
TRY 0.0418
TMT 0.4857
UAH 0.041
JPY 1.154
NZD 1.0114
