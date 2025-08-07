Стал известен объем ипотечного кредита, выданного до сих пор в Азербайджане по государственной линии

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана 54 984 заемщикам выдано кредитов на сумму 3,568 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Фонде.

Кроме того, сумма предоставленных гарантий и субсидий составила 581 миллион манатов, а 7 751 квартира реализована путем сдачи в аренду.

Напомним, что Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" и является их правопреемником.

