За год стоимость нефтегазового сектора Ирана выросла более чем на 11%

БАКУ/ Trend/ - По данным Центрального банка Ирана, в период с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года стоимость нефтегазового сектора страны увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (21 марта 2023 года — 19 марта 2024 года), сообщает Trend.

Согласно опубликованной информации, ВВП нефтегазового сектора в текущих ценах достиг примерно 16,9 квадриллиона иранских риалов (около 29 миллиардов долларов США), тогда как в предыдущем году этот показатель составлял около 15,2 квадриллиона риалов (около 26 миллиардов долларов США).

На нефтегазовую отрасль пришлось 8,1% от общего валового внутреннего сырьевого продукта страны.

С учётом добычи сырой нефти, общий объем ВВП Ирана за указанный период составил 208 квадриллионов риалов (примерно 357 миллиардов долларов), что на 32,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Центральный банк Ирана опубликовал данные как в текущих ценах, так и в базовых ценах 2015 года (21 марта 2015 года — 20 марта 2016 года), однако приведённые показатели рассчитаны по текущим ценам.