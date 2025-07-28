Обнародовано количество платежных карт в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на конец июня 2025 года количество платежных карт, находящихся в обращении в банках и в ООО «Азерпочт», увеличилось на 181 тысячу по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 20 миллионов 642 тысяч.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно отчёту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14,1%. Количество дебетовых карт увеличилось на 17,1%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 6,9%.

Рост числа карт положительно сказался на объёме безналичных операций внутри страны. В июне объём безналичных платежей, совершённых с использованием карт, составил 8,439 млрд манатов, что на 38,3% больше по сравнению с июнем 2024 года.

Из общего объема:

7,375 млрд манатов пришлось на электронную коммерцию,

1,058 млрд манатов — на операции через POS-терминалы,

5 млн манатов — через терминалы самообслуживания и банкоматы.

В январе–июне 2025 года доля безналичных транзакций составила 67,1% от всех внутренних операций по платежным картам.