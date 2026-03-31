Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили ход реализации проекта "Альянс зеленого коридора"

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного предприятия «Альянс зеленого коридора» (Green Corridor Alliance) состоялось онлайн рабочее совещание с участием операторов систем передачи (TSO) и международных партнёров проекта.

Отмечается, что Азербайджан был представлен на совещании ОАО «Азерэнержи», Казахстан - АО «КЕГОК», а Узбекистан - НЭГУ.

"Также в совещании приняли участие представители Азиатского банка развития (ADB), поддерживающего проект, и итальянской компании CESI SpA, выступающей в качестве технического консультанта.

Участники обсудили текущий статус процесса сбора данных, ключевые вопросы, возникающие в ходе работы, а также механизмы координации и синхронизации обмена информацией для успешной реализации проекта", - говорится в информации.

Отметим, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций объявили о запуске первого этапа инициативы «Транскаспийский зеленый энергетический коридор». В рамках инициативы страны подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО), которое предусматривает интеграцию электроэнергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Для управления проектом было создано совместное предприятие «Альянс зеленого коридора» (Green Corridor Alliance) со штаб-квартирой в Баку. ТЭО проекта проводится при финансовой поддержке АБР и АБИИ.