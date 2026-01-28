БАКУ /Trend/ - Более 10 тысяч участников зарегистрировались для участия в WUF13.

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице в социальной сети председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национального координатора WUF13 Анара Гулиева.

Подчеркивается, что Баку с большой гордостью примет Всемирный форум городов (WUF13), который пройдет с 17 по 22 мая. Регистрация уже более 10 тысяч участников из 158 стран показывает, что Форум превратился в важную международную платформу по устойчивому, инклюзивному и долгосрочному развитию городов:

"Мы приглашаем всех партнеров и заинтересованные стороны присоединиться к этому важному диалогу. Зарегистрируйтесь уже сейчас и станьте частью WUF13 в Баку", - добавил А.Гулиев.