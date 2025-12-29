Продлевается срок освобождения от подоходного налога доходов медиасубъектов

БАКУ /Trend/ - Срок освобождения от подоходного налога (налога на прибыль) доходов, полученных медиасубъектами от их деятельности, будет продлен.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе, о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, доходы (включая доходы от рекламы), полученные медиасубъектами (за исключением аудиовизуальных) от своей деятельности (включая доходы от рекламы), а также материальная помощь, предоставленная органом (учреждением), определенным соответствующим исполнительным органом, будут освобождены от подоходного налога до 1 января 2029 года.

Предоставление медиапродукции, производимой медиасубъектами (за исключением аудиовизуальных медиасубъектов), а также выполнение работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиадеятельностью, нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджанской Республике, медиасубъектам (за исключением аудиовизуальных медиасубъектов) будут освобождены от НДС до 1 января 2029 года.

Согласно действующему законодательству, вышеупомянутые льготы применялись с 1 января 2023 года и срок их действия истекал 1 января 2026 года.

