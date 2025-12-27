Анар Багиров назвал общее число действующих в Азербайджане адвокатов

БАКУ /Trend/ - С принесением присяги 60 новых адвокатов общее число действующих адвокатов в Азербайджане достигло 2 836.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, в ходе выступления на торжественной церемонии коллегии по случаю Дня адвоката.

"Из них 633 женщины-адвоката и 2 203 мужчины-адвоката. Всего в экзаменах, проведенных в 2025 году, приняли участие 823 кандидата, из которых 420 успешно сдали. В этой связи я хотел бы выразить благодарность Квалификационной комиссии коллегии адвокатов, которая играет важную роль в прозрачном и объективном проведении процесса приема в коллегию", - добавил он.

А. Багиров подчеркнул, что адвокат защищает граждан не от закона, а от нарушений закона.

"Своей деятельностью адвокат способствует укреплению верховенства права, повышению доверия граждан к закону, правосудию и государству в целом. Именно поэтому адвокатская деятельность является не только профессиональной деятельностью, но и важным инструментом и опорой гражданского общества с точки зрения его ответственности перед обществом", - подчеркнул председатель.

