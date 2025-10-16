Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Карабахе и Восточном Зангезуре с нуля создается устойчивая среда проживания – Вахид Гаджиев

Общество Материалы 16 октября 2025 14:41 (UTC +04:00)
В Карабахе и Восточном Зангезуре с нуля создается устойчивая среда проживания – Вахид Гаджиев

Аслан Мамедли
ХАНКЕНДИ /Trend/ - Жители в населенных пунктах в Карабахе смогут добираться до больниц, школ, детских садов и других пунктов обслуживания за 15 минут.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Президента по Губадлинскому, Джебраильскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев, выступая на III Национальном градостроительном форуме в Ханкенди.

По его словам, в Карабахе и Восточном Зангезуре не только восстанавливаются разрушенные города, но и с нуля создается устойчивая и интеллектуальная среда проживания.

«Жители смогут добираться до больниц, школ, детских садов и пунктов обслуживания за 15 минут. Это «модель 15-минутного города», которая способствует экологичному и эффективному образу жизни. Такой подход экономит бюджет и обеспечивает комфорт для жителей», - сказал В. Гаджиев.

По его словам, генеральные планы всех городов и посёлков разрабатываются на основе современных принципов градостроительства.

«Новые посёлки и сёла строятся вдоль основных магистральных и транзитных линий. Это облегчает доступ жителей к рабочим местам, логистическим центрам и промышленным зонам, а также стимулирует местное предпринимательство», - сказал В. Гаджиев.

