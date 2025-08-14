ЗАО «AzerGold» реализовало экологическую инициативу по контролю пылеобразования на дорогах (ФОТО)

ЗАО «AzerGold» реализовало очередную экологическую инициативу в целях охраны окружающей среды и повышения благосостояния местных сообществ.

Общество обработало грунтовые дороги, расположенные в окрестностях села Зурнабад Гейгельского района, поселка Гянджа и села Гушчу Дашкесанского района, специальным противопылевым реагентом «Dustex». На первом этапе проект охватил 15 километров дорог.

Реагент «Dustex» активно применяется в международной практике для контроля пылеобразования на грунтовых дорогах, строительных площадках и горнодобывающих территориях.

Данный раствор является на 100% натуральным, экологически безопасным, безвредным для почвы и грунтовых вод, биоразлагаемым и не оставляющим следов в природе реагентом, полученным из древесного или иного растительного сырья. Он эффективно предотвращает подъем пыли в воздух, особенно в сухую и ветреную погоду.

Эта инициатива не только положительно влияет на здоровье и качество жизни сельских жителей, но и способствует сохранению экологического баланса в регионе, а также значительно снижает расход воды на борьбу с пылеобразованием.

Данная инициатива ЗАО «AzerGold» является частью стратегии компании в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Общество и впредь будет продолжать реализацию данного проекта и других различных инициатив в сфере экологии и социального благосостояния во взаимодействии с местными сообществами.