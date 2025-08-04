Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лица, обвиняемого в подготовке террора

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось очередное заседание суда по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке террора.

Как сообщает Trend, на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям дал показания свидетель М.A.

"Я познакомился с Абдуллой в ноябре 2024 года через социальную сеть "Инстаграм", позже мы начали регулярно переписываться. Он рассказал мне о ИГИЛ. Он даже сказал, что там был его знакомый. Через неделю он прислал мне ссылку на группу. Я зашел, прочитал. Затем он отправил мне адрес другой секретной группы. Он попросил меня стать ее участником. Через некоторое время он сказал мне, что собирается напасть на синагогу, и попросил для этого топор, нож, "коктейль Молотова", перчатки. Он сказал мне, что после этого, когда придет время, он взорвет и другие места. Он сказал мне, чтобы после его смерти я продолжил его работу. Он прислал мне местоположение. Я отправился туда. Он сел в машину, и мы двинулись в направлении синагоги. По дороге нас задержали сотрудники СГБ, провели осмотр. В машине и у Абдуллы были обнаружены принадлежавшие ему предметы и легковоспламеняющиеся вещества", - сказал свидетель.