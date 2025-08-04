Kapital Bank, отличившийся на 5-м конкурсе «Yüksəliş» наибольшим числом победителей, готовит лидеров будущего

В пятом сезоне конкурса «Yüksəliş», прошедшем в этом году, трое из двадцати победителей являются сотрудниками Kapital Bank – это самый высокий показатель среди всех организаций. По этому случаю в крупнейшем финансовом учреждении Азербайджана состоялась встреча, в рамках которой руководство банка поздравило победителей с достигнутыми результатами.

Председатель Правления и Главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, а также Член Правления Kapital Bank и главный директор по организационному развитию и управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова провели встречу с победителями, отметив их вклад, лидерские качества и стремление к профессиональному росту.

Во время встречи участники поделились своими впечатлениями от конкурса, рассказали о пройденном пути, сложностях и вызовах, а также обсудили, как достигнутый результат может стать мотивацией для других сотрудников банка.

Фарид Гусейнов подчеркнул, что достигнутый результат является показателем системного подхода банка к развитию человеческого капитала: «Победа в «Yüksəliş» является не только индивидуальным достижением, но и организационным успехом. В Kapital Bank мы определяем лидеров будущего и создаём все условия для их личностного и профессионального роста. Успех трёх наших сотрудников не является случайностью, а представляет собой закономерный результат сформированной с годами системы ценностей и культуры развития».

Фаргана Мамедова, в свою очередь, отметила, что итоги конкурса имеют стратегическое значение для банка: «Нашей главной ценностью всегда были и остаются люди. Индивидуальное развитие каждого сотрудника, выявление и поддержка лидерских качеств является важнейшей частью стратегии долгосрочного успеха нашего банка. Победа на таких конкурсах, как «Yüksəliş», подтверждает правильность выбранного нами пути».

В 2025 году победителями конкурса «Yüksəliş» от Kapital Bank стали директор Департамента каналов продаж Тогрул Халилов, менеджер отдела прямых продаж и обслуживания Гошгар Дашдиев и владелец продукта в направлении розничных риск-технологий Мамед Гасанов.

Каждый из них прошёл путь развития внутри банка и проявил себя в различных ключевых должностях.

Напомним, что конкурс «Yüksəliş» был учреждён Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Цель проекта заключается в выявлении и развитии молодых и перспективных управленцев, а также в укреплении их лидерского потенциала в различных сферах, включая государственное управление. Конкурс состоит из пяти этапов и проводится по международной модели оценки таких компетенций, как стратегическое мышление, лидерство, принятие решений и этика.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.