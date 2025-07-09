Новый этап взаимодействия между Таджикистаном и Кыргызстаном - по итогам визита Садыра Жапарова в Душанбе

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова 8 - 9 июля в Таджикистан стал важным этапом в процессе сближения двух стран, сообщает Trend.

Он ознаменовал собой не просто стремление к диалогу, а готовность к полноценному перезапуску двусторонних отношений на всех уровнях - политическом, экономическом и гуманитарном. Визит стал логичным продолжением ряда позитивных сдвигов, произошедших в последнее время.

Так, 13 марта в Бишкеке был подписан Договор о государственной границе, окончательно закрепивший делимитацию и демаркацию линии границы, вопросы по которой тянулись ещё с советского периода. Следующим шагом стала историческая трехсторонняя встреча лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева - в Худжанде 31 марта, где был подписан договор о точке стыка государственных границ трёх стран.

Как подчеркнул Жапаров во время расширенных переговоров с Рахмоном в ходе визита, теперь на повестке дня не урегулирование конфликтов, а углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. “Мы находимся на пороге запуска полноформатного двустороннего сотрудничества, которое будет охватывать широкий спектр направлений”, - заявил он.

По итогам встречи было подписано совместное заявление президентов и целый ряд документов, среди которых особенно важным является Соглашение о создании Межправительственного совета. Этот новый орган будет работать под руководством глав правительств двух стран, а первое заседание пройдёт в Бишкеке, однако конкретные сроки пока не названы.

В рамках визита также были подписаны соглашения в сферах геодезии, землеустройства, кадастра, дистанционного зондирования Земли, а также в областях метрологии, стандартизации, туризма, охраны окружающей среды, взаимодействия в социальной сфере. Подписан меморандум о сотрудничестве между национальными телерадиовещательными органами, а также между научно-исследовательскими сельхозинститутами двух стран.

Торгово-промышленные палаты договорились о создании Делового совета, а министерства экономики- выразили готовность к разработке и реализации Дорожной карты по увеличению объёма взаимной торговли и доведению торгового оборота до 500 миллионов долларов США в среднесрочной перспективе. МИД двух стран согласовали программу сотрудничества на 2026–2027 годы. Тут важно отметить, что по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в январе–апреле 2025 года товарооборот между двумя странами вырос более чем в пять раз в годовом отношении до 2,071 миллиона долларов.

Также Жапаров предложил возобновить деятельность Высшего межгосударственного координационного совета Кыргызстана и Таджикистана на уровне глав государств, создать межпарламентский механизм с участием депутатских групп дружбы и профильных комитетов парламентов двух стран, а также учредить постоянно действующий механизм сотрудничества между приграничными областями - в формате форума или совета регионов.

Кроме того, в ходе встречи 9 июля с председателем Национального совета - Верхней палаты Высшего собрания Таджикистана Рустамом Эмомали, Жапаров подчеркнул значимую роль депутатских групп дружбы и профильных комитетов, отметив, что парламентский диалог должен стать неотъемлемой частью устойчивых межгосударственных связей. Также Президент Кыргызстана провёл переговоры с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Файзали Идизодой. В ходе встречи Ф.Идизода сообщил о создании в Палате представителей новой депутатской группы дружбы с Кыргызстаном.

В Душанбе также прошёл инвестиционно-экономический форум с участием 500 представителей бизнеса. Кыргызстан представил проекты в лёгкой и пищевой промышленности, автомобилестроении, сельском хозяйстве и переработке на Национальной выставке продукции двух стран в столице Таджикистана.

Отдельная тема - транспорт. В ходе бизнес-форума Жапаров подчеркнул важность строительства железной дороги Китай - Кыргызстан – Узбекистан и заявил, что этот проект может возродить значение Великого Шёлкового пути в новых условиях. При этом в рамках 12-го Совещания министров транспорта государств - членов ШОС, состоявшегося 2 июля в Тяньцзине, министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим уже обсудил с китайской стороной возможное подключение Таджикистана к проекту, что открывает перспективу создания нового общего транспортного пространства в Центральной Азии.

Главы государств также обсудили увеличение количества авиарейсов и автобусных маршрутов. Напомним, что авиасообщение между странами, приостановленное в мае 2021 года, было возобновлено между Бишкеком и Худжандом, а также Бишкеком и Душанбе вскоре после подписания договора о государственной границе 13 марта.

В рамках визита серьёзное внимание было уделено приграничной повестке. Возобновлена работа контрольно-пропускных пунктов “Карамык-автодорожный” и “Бордобо-автодорожный”, стороны договорились упростить пересечение границы, улучшить условия для торговли, передвижения товаров и услуг.

В сфере энергетики во время переговоров глав государств была подчеркнута важность завершения регионального проекта CASA-1000. Запуск линии электропередачи 500 кВ “Датка - Сугд” между Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках проекта состоялся в марте этого года в Худжанде. По проекту CASA-1000 планируется экспорт "зелёной" электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Это особенно актуально на фоне глобального тренда в направлении экологически чистой энергетики и устойчивого развития.

Важное место в повестке заняло гуманитарное сотрудничество. Лидеры обсудили поддержку культурных центров, этнических общин, образовательных учреждений, а также сохранение языковой и культурной самобытности кыргызов в Таджикистане и таджиков в Кыргызстане. Кроме того, было подтверждено намерение развивать академические и молодёжные обмены, а также сотрудничество между научными учреждениями.

Также Президент Кыргызстана 9 июля провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в Душанбе. В ходе встречи Жапаров подчеркнул, что настал благоприятный момент для реализации всех договоренностей и поставленных задач, а также предстоит сплотить усилия, чтобы вывести кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень.

Визит Садыра Жапарова в Таджикистан стал важным шагом к укреплению партнерства между двумя странами. В ходе визита он провел переговоры с ключевыми фигурами - от Президента и премьер-министра до представителей парламента. Такой подход показывает комплексное внимание к восстановлению отношений на разных уровнях. Обсуждались разнообразные темы: энергетика, торговля, транспорт, парламентское и региональное сотрудничество, гуманитарное и культурное взаимодействие. Всё это открывает реальные возможности для превращения Кыргызстана и Таджикистана в надежных партнеров.

Общий настрой встреч, заявления лидеров и достигнутые договоренности ясно показывают, что отношения между странами вышли на новый уровень. Теперь главное - превратить эти договоренности в реальные совместные проекты.