Делегация Азербайджана приняла участие в заседании министров туризма стран ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8-9 июля азербайджанская делегация приняла участие в 10-м заседании Совета министров туризма государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и 20-м заседании рабочей группы, состоявшихся в Анкаре (Турция).

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Выступая на заседании, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев рассказал об интенсивных шагах, предпринимаемых для укрепления сотрудничества с организацией в сфере туризма, а также о встречах, конференциях и совещаниях ОТГ, организованных Азербайджаном.

Фуад Нагиев подчеркнул, что отношения между государствами-членами организации и Азербайджаном в последние годы еще больше расширились, и рассказал о статистических показателях в сфере туризма.

В ходе мероприятия участникам заседания был показан видеоматериал, отражающий туристический потенциал Азербайджана.

Кроме того, была озвучена инициатива создания "Единой музейной карты" с участием государств-членов ОТГ, и обсуждено предложение о реализации проекта на основе концепций, представленных странами-членами.

В рамках встречи состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между государствами-членами Организации тюркских государств".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!