Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ в Глобальном индексе кибербезопасности - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ в Глобальном индексе кибербезопасности.

Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"В Женеве в рамках участия в министерском "круглом" столе, организованном Международным союзом электросвязи в рамках "Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS)+20 мероприятий высокого уровня 2025" было доведено до внимания, что в Индексе развития электронного правительства ООН Азербайджан поднялся на девять позиций и достиг статуса страны, где электронное правительство развивается очень быстрыми темпами, а в Глобальном индексе кибербезопасности занял первое место среди стран СНГ. Мы сообщили, что именно Азербайджан впервые разработал национальную стратегию искусственного интеллекта среди государств региона", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!