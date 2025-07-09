Стало известно число больных талассемией в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 5312 больных талассемией.

Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике в ответ на запрос Trend.

Сообщается, что, по данным министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, к началу 2025 года в медицинских учреждениях страны было зарегистрировано 5312 человек с талассемией.

Отметим, что, по данным министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, в 2024 году был зарегистрирован 1 случай смерти от талассемии.

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