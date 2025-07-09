Стартует Габалинский международный музыкальный фестиваль

БАКУ /Trend/ - 24 июля по инициативе и при организаторстве Фонда Гейдара Алиева, поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Gilan" стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль.

Как сообщает Trend, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли. В связи с этим XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль будет посвящен его юбилею, торжественное открытие мероприятия начнется с исполнения произведения Узеир-бека - "Джанги".

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся специальные концертные программы, посвященные 100-летию выдающегося деятеля музыкального искусства Рауфа Атакишиева и 90-летию Васифа Адыгезалова.

До 29 июля Габала превратится в музыкальную площадку, где соберутся известные исполнители из разных стран, молодые таланты и музыкальные коллективы.

Проводимый с 2009 года Габалинский международный музыкальный фестиваль на протяжении четырнадцати лет объединяет представителей мировой музыкальной культуры, став важной площадкой для международного культурного диалога. Этот фестиваль - не только торжество классической музыки, но и мост культуры, соединяющий народы, преодолевающий границы и оставляющий в памяти незабываемые музыкальные моменты.

В этом году фестиваль также отличился новшеством. Впервые он порадовал любителей искусства и в зимний сезон - в феврале состоялась презентация Международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка". Как и прежде, летняя часть фестиваля обещает запомниться яркими выступлениями.

Вход на концертные программы фестиваля свободный.