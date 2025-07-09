Рейс авиакомпании UTair по маршруту Гянджа–Москва отложен

БАКУ/ Trend/ - Рейс UT744 авиакомпании UTair, который должен был вылететь 9 июля 2025 года из Международного аэропорта Гянджа в Москву (аэропорт Внуково), был отложен по технической причине по решению командира воздушного судна.

Как сообщает Trend, для обеспечения комфорта пассажиров им было предоставлено размещение в гостинице, а также другие необходимые услуги.

Ожидается, что вылет состоится 10 июля в 15:00.

Пассажиры могут связаться с авиакомпанией UTair для получения дополнительной информации и уточнения статуса рейса.