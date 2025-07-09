Примерно у 40–60% детей в возрасте до 6-ти лет наблюдается физиологическое плоскостопие - минздрав

БАКУ /Trend/ - Исследования показывают, что примерно у 40–60% детей в возрасте до 6-ти лет наблюдается физиологическое плоскостопие.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения в Instagram сказала физиотерапевт-реабилитолог НИИ медицинской реабилитации минздрава Азербайджана Айтен Мусаева.

Она сообщила, что этот процент уменьшается с возрастом, и к 10 годам у большинства полностью сформированы своды стопы.

По ее словам, педиатрическое исследование, проведенное в Европе, показало, что плоскостопие более часто встречается у детей с избыточным весом, и это связано с повышенным давлением на стопы:

«Причины плоскостопия могут быть разными. Наиболее распространенной формой является физиологическое плоскостопие — то есть временное, обусловленное процессом развития. Другие причины включают генетическую предрасположенность, слабость мышц и связок, быстрый рост, избыточный вес, нервно-мышечные заболевания (например, детский церебральный паралич), травмы или неправильную обувь. В некоторых случаях плоскостопие может развиться вследствие проблем с нервной и мышечной системами. На этом этапе требуется более фундаментальный медосмотр и междисциплинарное вмешательство».

А.Мусаева отметила, что в большинстве случаев плоскостопие наблюдается у детей в возрасте до 5-ти лет: "В этом возрасте свод стопы может быть не виден, поскольку мышцы стопы и соединительные ткани еще не полностью сформированы. Это естественным образом исправляется по мере роста ребенка, в частности в возрасте 6–7 лет. Однако в некоторых случаях плоскостопие может быть патологическим и отрицательно влиять на повседневную деятельность ребенка. Если ребенок испытывает боль в стопах или лодыжках, наблюдается быстрая утомляемость, нарушение равновесия и частые падения или неравномерный износ обуви, то важно пройти осмотр ортопеда».

Физиотерапевт отметила, что консервативное лечение, такое как ортопедические стельки, упражнения, укрепляющие мышцы ног, и ходьба босиком, могут облегчить это состояние: «В тяжелых и болезненных случаях может потребоваться физиотерапия, в редких случаях - хирургическое вмешательство. Эксперты подчеркивают, что бессимптомное плоскостопие часто не требует хирургического вмешательства и в большинстве случаев достаточно консервативного лечение. Однако если есть боль и дискомфорт, раннее вмешательство может предотвратить возникновение у ребенка более серьезных ортопедических проблем в будущем».

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