Скончался азербайджанский киновед и писатель Рахман Бадалов

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни на 89 году жизни скончался член Союза кинематографистов Азербайджана (AKI), доктор философских наук, искусствовед, киновед, писатель, профессор Рахман Бадалов, сообщили Trend Life в пресс-службе AKI.

Рахман Бадалов родился 25 мая 1937 года в Баку. Выпускник Азербайджанского политехнического института. По вопросам театра и кино стал печататься с 1961 года. Автор нескольких книг, в том числе "Правда и вымысел героического эпоса", "Жизнь сообща,или Как люди пришли к демократии", "Легко ли быть Азербайджанцем", "Мудрость смерти", "Человек из Зардоба", трехтомника "Мужчина и женщина", а также более четырехсот научно­просветительских ипублицистических статей. Автор сценария документального фильма "Азербайджанские мотивы".

Allah rəhmət eləsin

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