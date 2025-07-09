Представители ЕБРР провели в ЦБА презентацию на тему облигаций с плавающей процентной ставкой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Центральном банке Азербайджана презентацию, посвященную облигациям с плавающей процентной ставкой, для сотрудников местных финансовых учреждений.

Как сообщили Trend в ЦБА, в ходе встречи была представлена ​​обширная информация о проделанной в последние годы работе по развитию межбанковского денежного рынка, индексе AZIR и новой методологии его расчета, а также о возрастающей роли этого индекса в трансмиссии денежно-кредитной политики. Были подробно рассмотрены вопросы, связанные с применением индекса AZIR в качестве референтной процентной ставки при выпуске облигаций с плавающей процентной ставкой в ​​национальной валюте на местном рынке капитала, и даны ответы на многочисленные вопросы участников в этом направлении.

На встрече также была подчеркнута важность облигаций с плавающей процентной ставкой в ​​национальной валюте с точки зрения увеличения глубины рынка капитала и диверсификации инструментов как одного из важных направлений, предусмотренных "Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы". Было отмечено, что ЕБРР продолжит сотрудничество с местными партнерами в этом направлении.

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