Специалист минздрава Азербайджана о сколиозе у детей

БАКУ /Trend/ - Наиболее распространенной формой сколиоза у детей является «идиопатический» сколиоз, то есть причина его возникновения неизвестна.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения в Instagram сказала физиотерапевт-реабилитолог НИИ медицинской реабилитации минздрава Айтен Мусаева.

По ее словам, обычно заболевание выявляется в возрасте 10–15 лет, но иногда может проявиться и в более раннем возрасте:

«Сколиоз, если его не обнаружить и своевременно не корректировать отклонения, может привести к деформации позвоночника, болям и даже повреждению внутренних органов. Родители могут заподозрить сколиоз у детей, если у них неровные плечи, асимметрия спины или выпуклость на одной стороне спины (особенно при наклоне). Во время ортопедического осмотра асимметрия хорошо видна при «тесте Адамса» (скрининг-тест на сколиоз). Во время рентгенологического исследования сколиоз определяется по углу Кобба, который указывает на степень искривления», - сказала врач.

Она отметила, что родители могут помочь ребенку со сколиозом с помощью физических упражнений в домашних условиях. Однако выполнять упражнения следует только по назначению профильного специалиста:

«Каждое упражнение должно соответствовать местоположению, степени и мышечному балансу искривления у ребенка. Программа упражнений меняется в зависимости от типа сколиоза и направления искривления. В противном случае случайные упражнения могут усугубить состояние. Рекомендуемые в домашних условиях упражнения следует выполнять только под руководством специалиста. Раннее выявление сколиоза и правильный план лечения очень важны. Родители могут оказывать поддержку дома, но все физические упражнения следует выполнять индивидуально и под наблюдением. Наилучшие результаты достигаются при междисциплинарном подходе (ортопед, физиотерапевт и, при необходимости, хирург)».

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