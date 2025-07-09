Кямаледдин Гейдаров встретился с руководителями ведомств стран-участниц 58-й сессии Исполнительного совета МОГО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаледдин Гейдаров провёл встречи с руководителями соответствующих ведомств ряда стран, принимающих участие в 58-й сессии Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с генеральным директором Главного управления гражданской обороны Арабской Республики Египет Назимом Фаруком Абдулхамидом Мухаммадом Абдулкаримом, председателем Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан Раджабали Рахмонали, генеральным директором Департамента гражданской обороны Государства Катар Хамадом Отманом Альдеха и министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадимом Синявским, прибывшими в нашу страну для участия в 58-й сессии Исполнительного совета МОГО.

Приветствуя гостей, министр К.Гейдаров выразил удовлетворение их визитом и отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении сотрудничества с зарубежными партнёрами в борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями. Он подчеркнул взаимную пользу от развития связей министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с соответствующими структурами других стран как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, в частности МОГО.

Министр рассказал об успешной работе, проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, и поделился информацией о проектах, реализуемых для обеспечения безопасности граждан.

Гости выразили благодарность за гостеприимство и тёплый приём, отметив высокий уровень организации 58-й сессии Исполнительного совета МОГО в Баку.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках МОГО, подчёркнуто значение сессии, проходящей в Баку, для развития партнёрства между соответствующими ведомствами стран.

Стороны также провели широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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