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Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)

Культура Материалы 9 июля 2025 17:32 (UTC +04:00)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Фото: Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты с успехом приняли участие в V Международном конкурсе Harmony для молодых музыкантов, учащихся и студентов, который прошел в городе Боржоми (Грузия), сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Азербайджан представляли студенты Бакинской музыкальной академии, ученики Студии Средней специализированной музыкальной школы при БМА, а также учащиеся Детской музыкальной школы №8 имени Гара Гараева.

Студенты БМА Намиг Султанов (кларнет) и Гюльсара Багырова (пианино) были удостоены высшей награды - Гран-при. В номинации "Дуэт - фортепианный ансамбль" старший преподаватель кафедры фортепиано БМА Наргиз Назарова и студентка 3-го курса Фидан Амирова удостоились почётного первого места.

Отметим, что руководителем делегации, а также членом жюри конкурса была проректор по учебной работе БМА, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева.

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Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские музыканты стали обладателями Гран-при международного конкурса в Грузии (ФОТО)
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