В Азербайджане внесены изменения в административную классификацию расходов бюджета

БАКУ /Trend/ - В "Административную классификацию расходов бюджета Азербайджанской Республики" внесены изменения.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Открытое акционерное общество "Азербайджанская инвестиционная компания" и юридическое лицо публичного права "Фонд развития предпринимательства" при министерстве экономики исключены из административной классификации расходов бюджета.

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