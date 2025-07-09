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В Азербайджане внесены изменения в административную классификацию расходов бюджета

Экономика Материалы 9 июля 2025 19:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в административную классификацию расходов бюджета

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В "Административную классификацию расходов бюджета Азербайджанской Республики" внесены изменения.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Открытое акционерное общество "Азербайджанская инвестиционная компания" и юридическое лицо публичного права "Фонд развития предпринимательства" при министерстве экономики исключены из административной классификации расходов бюджета.

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