История любви еврея и азербайджанки - путешествие длиною в жизнь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла яркая презентация документального фильма "Дороги нашей любви" - совместного проекта азербайджанских и израильских кинематографистов, организованного Международной ассоциацией "Азербайджан–Израиль" (АзИз), сообщает Trend Life.

Этот фильм - не просто история, это трогательное полотно, сотканное из воспоминаний и чувств. Созданный студией Sholumi из Израиля, он рассказывает о вечной любви между евреем-ашкенази, уроженцем Азербайджана, и азербайджанкой, разворачиваясь на фоне Баку разных эпох. В то же время картина служит живым свидетельством истории еврейских общин Азербайджана и воспевает дружбу между народами Израиля и Азербайджана. Работа над фильмом длилась почти семь лет - и каждое мгновение вложенного труда видно и чувствуется.

Главные герои Михаил и Егяна Сальман сейчас живут в Израиле и активно укрепляют мосты дружбы между двумя народами. Они - живое доказательство того, как сила любви и взаимного уважения способна преодолеть расстояния и время.

Сценарист и режиссер фильма - Руфат Асадов из Азербайджана, продюсер - Шауль Симан-Тов из Израиля, операторы - Роял Гулузаде, Вусал Назимоглу и Сархан Мадатли из Азербайджана. Такая коллаборация подчеркивает истинное международное единство проекта.

Ранее фильм показывали в Израиле - в Афуле и Иерусалиме. Теперь он представлен в Баку - ведь именно здесь началась история Михаила и Егяны.

"Дороги нашей любви" - это откровенный рассказ о человеческих чувствах, о силе семейных традиций и о том, как одна семья становится символом межкультурного диалога и дружбы. Их история - живая легенда о толерантности, уважении и любви, которыми всегда славился Баку.

В фильме герои делятся воспоминаниями о детстве, первой любви, трудностях и победах, о сохранении своих корней вдали от Родины. Их признания в любви к родному Баку, где они встретились и создали семью, звучат искренне и глубоко трогательно. Особый шарм фильму придаёт его формат - живые слова самих героев, что создаёт атмосферу доверительного и душевного диалога со зрителем.

Михаил и Егяна построили крепкую семью, воспитали детей и нашли вторую родину, не потеряв при этом первую. Сегодня для них и Азербайджан, и Израиль - родные страны, соединённые любовью и памятью.

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