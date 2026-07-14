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Петер Пеллегрини: Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией превращается в конкретные проекты (ВИДЕО)

Политика Новость 14 июля 2026 11:55 (UTC +04:00)
Петер Пеллегрини: Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией превращается в конкретные проекты (ВИДЕО)
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией – это не пустые заявления, эти связи превращаются в конкретные проекты.

Об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в Шуше в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Я бывал с визитом в Азербайджане и ранее, когда работал на других должностях. Хотел бы сказать, что каждый раз после возвращения из Азербайджана мои дела шли лучше и я занимал все более высокий пост. Поэтому выражаю Вам особую благодарность», – подчеркнул он.

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