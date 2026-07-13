$100 млрд инвестиций США в Казахстане: как меняются приоритеты американского бизнеса

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты входят в число крупнейших иностранных инвесторов Казахстана. Выступая на деловом круглом столе «Республика Казахстан – Соединенные Штаты Америки» в Астане, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров отметил, что в стране работают более 600 американских компаний, а совокупный объем инвестиций США превысил 100 млрд долларов США. В перспективе этот показатель планируется довести до 137 млрд долларов США.

При этом за последние годы профиль американского присутствия в Казахстане заметно изменился. Исторически основу инвестиций составляют нефтегазовые проекты. Американские компании Chevron, ExxonMobil и другие участники международных консорциумов остаются крупнейшими инвесторами в отрасли и участвуют в разработке месторождений, обеспечивающих значительную часть добычи нефти в стране.

Наиболее показательным примером остается Тенгизское месторождение, где оператором выступает компания «Тенгизшевройл». Проект будущего расширения (ПБР) стоимостью около 48,9 млрд долларов США вышел на полную производственную мощность после завершения пусковых работ в январе 2025 года.

Вместе с тем американские инвестиции постепенно выходят за рамки нефтегазового сектора. Одним из крупнейших примеров последнего года стало соглашение между Казахстаном и американской корпорацией Wabtec на общую сумму около 4,2 млрд долларов США, предусматривающее развитие железнодорожного машиностроения и сервисной инфраструктуры.

Изменение приоритетов американских инвесторов отражают и переговоры, состоявшиеся в начале июля между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и старшим вице-президентом Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Турции и Центральной Азии Хушем Чокси. Стороны обсудили дальнейшее развитие делового сотрудничества, включая проекты в сфере критически важных минералов, энергетики, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, транспорта, передовых технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Одним из наиболее заметных этапов развития двустороннего экономического сотрудничества стал визит Президента Токаева в США в ноябре 2025 года, по итогам которого казахстанские и американские компании подписали 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов США.

Одной из крупнейших сделок стало соглашение между АО «Тау-Кен Самрук» и американской Cove Capital о совместной разработке вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,1 млрд долларов США.

Подобные проекты отвечают стремлению США диверсифицировать цепочки поставок стратегических материалов. Вашингтон последовательно снижает зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, прежде всего Китая, который занимает ведущие позиции на мировом рынке редкоземельных элементов и переработки многих видов минерального сырья.

Для Казахстана такие проекты открывают возможность перейти от экспорта необработанного сырья к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это позволяет увеличить экономическую отдачу от недропользования. Страна располагает значительными запасами урана, вольфрама, хрома и других востребованных на мировом рынке ресурсов.

Важнейшим направлением сотрудничества остается энергетика. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана, что делает его одним из ключевых партнеров для стран, развивающих атомную энергетику. Астана ранее обозначила создание полного ядерно-топливного цикла внутри страны как долгосрочную цель - от добычи урана до производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Для американских энергетических компаний диверсификация поставок ядерного топлива приобрела дополнительное значение на фоне изменений в мировой энергетике и стремления снизить зависимость от российских поставщиков. Казахстан, обладая крупнейшей сырьевой базой, может стать одним из элементов перестройки международных цепочек поставок в атомной отрасли.

При этом для Казахстана ключевой задачей остается не только увеличение объемов добычи, но и развитие переработки. Именно переход к более глубокой производственной переработке способен обеспечить более высокую экономическую отдачу от природных ресурсов.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества становятся цифровые технологии и финансовые инструменты. В 2026 году Казахстан продолжил формирование нормативной базы для цифровых активов. В стране действует правовой режим для криптовалют и цифровых финансовых инструментов. Параллельно развивается Национальная платформа цифровых инвестиций по принципу «единого окна», а также программа Altyn Visa для иностранных предпринимателей.

Для американских технологических и финансовых компаний эти инструменты представляют интерес как часть более широкой цифровой трансформации экономики Казахстана. Одновременно Казахстан стремится укрепить позиции регионального центра для финтех-компаний и международных инвесторов, работающих с цифровыми решениями.

Вместе с тем дальнейшее развитие этого направления будет зависеть от качества регулирования, защиты инвесторов и способности Казахстана привлекать не только финансовый капитал, но и современные технологии и компетенции.

Расширение американского присутствия происходит на фоне активного сотрудничества Казахстана с другими крупными экономическими партнерами. По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, на страну приходится около 70% всех привлеченных иностранных инвестиций в Центральной Азии.

В этих условиях значение американских инвестиций определяется не только их объемом, но и доступом к технологиям, компетенциям и западным рынкам. Для Астаны развитие сотрудничества с США также соответствует курсу на диверсификацию внешнеэкономических связей и снижение зависимости от отдельных партнеров.

Дальнейшая динамика партнерства будет зависеть от того, насколько быстро достигнутые договоренности перейдут в стадию реализации. Для американских компаний ключевое значение имеют стабильность законодательства, прозрачность регулирования и экономическая эффективность проектов. Для Казахстана приоритетом остается привлечение не только капитала, но и технологий, компетенций и новых производственных мощностей.

Интерес США к казахстанским ресурсам отражает более широкие изменения мировой экономики, где государства стремятся обеспечить доступ к критически важным материалам, необходимым для энергетики, промышленности и высокотехнологичного производства.

Для Казахстана это создает возможность увеличить долю переработки внутри страны и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако долгосрочный эффект от американских инвестиций будет зависеть от того, насколько успешно страна сможет локализовать новые производства, внедрить современные технологии и превратить приток капитала в устойчивый промышленный рост.