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Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН (ФОТО)

Экономика Новость 13 июля 2026 19:55 (UTC +04:00)
Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - На Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF 2026) в Нью-Йорке был представлен опыт Азербайджана по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что завершилась первая неделя форума, проходящего в Нью-Йорке. В его рамках обсуждались текущие глобальные вызовы в реализации ЦУР, достигнутый прогресс и вопросы укрепления международного сотрудничества для ускорения достижения поставленных целей.

На форуме советник министра экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов проинформировал о мерах, принимаемых в Азербайджане по интеграции ЦУР в национальные приоритеты развития, их локализации, укреплению сотрудничества между государственными структурами, частным сектором, гражданским обществом, академическими кругами и международными партнерами, а также поделился накопленным в этой сфере опытом страны.

В рамках форума на "круглом столе" стран, которые представят Добровольный национальный обзор (Voluntary National Review – VNR) в 2027 году, а также на специальной сессии, посвященной участию заинтересованных сторон в координации и реализации ЦУР, была подчеркнута важность изучения передового международного опыта и расширения новых возможностей сотрудничества в процессе подготовки Добровольного национального обзора.

Кроме того, Гусейн Гусейнов поделился опытом Азербайджана на тематической сессии, посвященной вызовам, возникающим при реализации Целей устойчивого развития в странах Африки, малых островных развивающихся государствах и странах со средним уровнем дохода.

Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН (ФОТО)
Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН (ФОТО)
Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН (ФОТО)
Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН (ФОТО)

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