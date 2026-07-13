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Президент Ильхам Алиев: Развивается многостороннее сотрудничество со странами, расположенными вдоль Среднего коридора (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 13:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Развивается многостороннее сотрудничество со странами, расположенными вдоль Среднего коридора (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/ Trend/ - Количество грузов из Китая через Азербайджан и в Азербайджан растет. Мы почти вдвое увеличиваем пропускную способность нашего морского порта, в основном рассчитывая на новые объемы транспортировки из Китая и также из стран Центральной Азии.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Поэтому здесь уже существует очень хорошая история взаимоотношений и многостороннее сотрудничество со многими странами, расположенными вдоль этого коридора», - отметил глава государства.

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