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Обращение Президента Ильхама Алиева к соседним странам: проявите ответственность, работайте над нормализацией отношений (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 11:50 (UTC +04:00)
Обращение Президента Ильхама Алиева к соседним странам: проявите ответственность, работайте над нормализацией отношений (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, коснулся темы конфликта в регионе (Иран–США – прим. ред.) и обратился с призывом к соседним странам.

Глава государства сказал по этому поводу: «Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность».

Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству наших друзей из Пакистана.

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