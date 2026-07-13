В Туркменистане производство сжиженного нефтяного газа выросло на 64,5%

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан значительно увеличил производство сжиженного нефтяного газа и ряда нефтепродуктов в первом полугодии 2026 года.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы правительства Туркменистана, распространенном по итогам расширенного заседания Кабинета министров под председательством Президента Сердара Бердымухамедова. Данные в своем докладе представил председатель Государственного комитета по статистике Довлетгельды Аманмухаммедов.

«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года производство дизельного топлива увеличилось на 0,7%, смазочных масел — на 7,2%, нефтяного битума — на 39,9%, а сжиженных углеводородных газов — на 64,5%», — говорится в сообщении правительства.

Рост производства нефтепродуктов отражает продолжающийся курс Туркменистана на увеличение выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью в углеводородном секторе. По мере расширения внутренних мощностей по переработке и увеличения объемов экспортно ориентированного производства эффективный доступ к внешним рынкам становится все более важным фактором обеспечения долгосрочного роста отрасли. Это повышает значение региональных транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой, Ближним Востоком и другими международными направлениями.

На этом фоне Международный транспортный форум (ITF) в эксклюзивном интервью Trend представил свою оценку развития транспортной системы региона. В организации отметили, что Средний коридор — торговый маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, — сохранит свое стратегическое значение для евразийской взаимосвязанности, даже если южные маршруты через Иран станут более привлекательными в случае устойчивой нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

«Тем не менее Средний коридор сохранит стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут Азия–Европа, позволяющий обходить как Россию, так и Иран. Он продолжит пользоваться сильной политической и инвестиционной поддержкой в целях развития евразийской взаимосвязанности», — заявили в организации.