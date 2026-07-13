Президент Ильхам Алиев об отношениях с ПАСЕ и Европарламентом: Мы готовы к нормализации отношений, но первый шаг должны сделать они

БАКУ/Trend/ - Мы готовы к нормализации отношений, но первый шаг должны сделать они.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос об отношениях Азербайджана с ПАСЕ и Европарламентом в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Азербайджан добровольно присоединился к Совету Европы в 2001 году. В то время это была другая организация, и в целом Европа тогда была иной. Мы вступали во времена той Европы с определенными устремлениями и надеждами на то, что членство поможет нам решить нашу главную проблему – урегулировать карабахский конфликт и восстановить суверенитет. Пожалуй, я и так отнимаю слишком много времени аудитории на обсуждение этого вопроса. Но, учитывая ваш развернутый вопрос, хотел бы проинформировать вас и аудиторию о том, что произошло и что следует сделать. Мы готовы к нормализации отношений, но первый шаг должны сделать они»,- сказал глава государства.