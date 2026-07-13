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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится и даже уже стал средней державой (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 10:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится и даже уже стал средней державой (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША /Trend/ - Азербайджан становится и даже уже стал средней державой, и мы считаем, что на мероприятии, подобном этому, можно определить критерии, характеризующие такую страну.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«На мой взгляд, чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы», — заявил глава государства.

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