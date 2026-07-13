Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится и даже уже стал средней державой (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Азербайджан становится и даже уже стал средней державой, и мы считаем, что на мероприятии, подобном этому, можно определить критерии, характеризующие такую страну.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«На мой взгляд, чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы», — заявил глава государства.