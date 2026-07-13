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Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на Западе, так и на Востоке (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 09:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на Западе, так и на Востоке (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/ Trend/ - В настоящее время мы работаем над расширением инфраструктуры транспортной связности. Ведь мы не ожидали, что в последнее время важность нашего географического положения так сильно возрастет. Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на Западе, так и на Востоке.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что у Азербайджана сложились хорошие отношения как с Центральной Азией, так и с Грузией, Турцией и Европой. «Чтобы объединить их всех, нам, конечно же, пришлось предпринять множество шагов для обеспечения эффективности этих коридоров», - добавил Президент.

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